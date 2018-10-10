"Я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных": Полные выступления Порошенко и Полторака на совещании по Ичне. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины заявил во время экстренного совещания с руководителями силовых ведомств.

Вечером, 9 октября, Президент Петр Порошенко заслушал их доклады в связи с ситуацией, которая сложилась из-за взрывов на складах боеприпасов вблизи г.Ичня Черниговской области.

В частности, Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак сообщил, что в 3:20 утра 9 октября одновременно были взорваны три хранилища арсенала, а уже через 20 минут был осуществлен подрыв еще нескольких хранилищ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео По его словам, на момент подрыва склады были заполнены на 50% - наиболее дефицитные и критически важные для ВСУ боеприпасы с 6-го военного арсенала ранее были передислоцированы на другие арсеналы и базы с защищенным типом хранения.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Я не планировал этого совещания и менее всего я хотел бы, чтобы мы собирались поподобным поводам. Обидно и больно, что подобные истории, и в том числе безответственность конкретных лиц, бросают тень как на военное руководство страны, так и на руководство спецслужб, затмевают добросовестную работу очень многих людей, которые в течение последнего года самоотверженно защищают Родину на различных участках", - подчеркнул во время своего выступления Президент Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что ожидает оперативного, однако ответственного расследования чрезвычайного происшествия.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных", - сказал Порошенко, обращаясь к присутствующим на совещании Главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу и Первому заместителю Председателя Службы безопасности Украины Виталию Маликову.

Президент особо акцентировал, что ситуация, когда "одновременно есть подрывы трех складов, а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов", на которых хранилось не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования.

"Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры, является диверсия", - отметил Верховный главнокомандующий.

"Я не хочу сейчас пытаться устроить наказание ради пиара. Понимаю, что нам в наследство с советских времен досталось большое количество боеприпасов и хорошо, что они сохранились до сих пор. Хорошо, что министры обороны и коммерсанты 90-х и "нулевых" не успели их распродать. Но на сегодняшний день мы, к сожалению, еще не имеем ни одного современного склада, который бы полностью отвечал стандартам НАТО", - подчеркнул Глава государства.

Президент особо акцентировал на привлечении к ответственности виновных в инциденте на 6-м военном арсенале близ города Ичня и добавил: "Никто из хапуг, из тех, кто своей небрежностью допустил это, восстановлен не будет".

Порошенко отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы. "Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника", - отметил он.

"По итогам расследования внести предложения по привлечению к ответственности ответственных лиц", - добавил Глава государства еще раз подчеркнув важность привлечения к ответственности тех, чьи действия или бездействие привели к возникновению чрезвычайной ситуации на Черниговщине.

Отдельное внимание Президент уделил вопросу обеспечения всем необходимым эвакуированных жителей окрестных сел и населенных пунктов и подчеркнул важность защиты людей.

"Любые потребности, помощь больным, детям - это сейчас должно быть нашим первым приоритетом", - подчеркнул Порошенко, поручив главе Администрации Президента проверить пункты убежища эвакуированных и обеспечения их всем необходимым.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".