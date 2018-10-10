"Мы хотели бы извиниться", - группа молодых азербайджанцев напавших на участников акции "Зупини лося" принесла свои извинения. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбук-сообществе "Зупини лося".
В тексте отмечается: "Группа подростков, устроивших разборки с нами во время рейда "Зупинилося" на площади Победы, записали вот такое видео после общения с родителями и азербайджанской диаспорой.
Спасибо всем, кто помог закончить этот конфликт цивилизованно. Лично мы принимаем извинения. И просим всех - не нарушайте и ведите себя прилично в любой ситуации".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее группа иностранцев угрожала активистам проекта "Зупини лося", которые сделали им замечание о нарушении правил парковки и приклеили специальный плакат на автомобиль.