"Колокол звонит по вам", - обращение нардепа Гончаренко к участникам ПАСЕ о возможном возвращении РФ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу нардепа.

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В частности, он подчеркнул, что доклад по полномочиям делегаций, накануне представленный генсеком Турбьерном Ягландом и запланированный к голосованию, в действительности является капитуляцией перед шантажом России и направлен на возвращение представителей РФ в ПАСЕ.

"Конечно, сторонникам этого плана не нравится называть это капитуляцией. Они предпочитают слова "диалог" и "компромисс". Но поправьте, если я не прав. Компромисс - это когда обе стороны меняют свои позиции, чтобы сделать их ближе. Скажите, что изменилось в позиции Российской Федерации? Какие резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, которую мы приняли в этом зале вместе с вами, выполнены РФ? Никакие. Поэтому не называйте это компромиссом. Давайте поговорим о правилах. Мистер Ягланд, если вы откроете двери СЕ безусловному возвращению России, пожалуйста, не забудьте дезинфицировать дверные ручки. Потому что они могут быть опасными", - заявил Гончаренко.

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Он сообщил, что уже "начал готовиться" к "диалогу" с представителем РФ и для наглядности достал и надел перчатки химзащиты. Нардеп также описал угрозы от возвращения делегации России: телефоны могут быть взломаны, самолет - сбит, иностранные высокопоставленные чиновники - задержаны.

"Вы думаете, я преувеличиваю? Спросите об этом родственников жертв со сбитого Боинга МН-17. Спросите у тысяч людей, которые противостоят российским кибератакам в Нидерландах, Латвии, Швейцарии, США и других странах. Спросите у родственников 10 тысяч убитых в Украине людей с самого начала российской агрессии. Спросите у миллионов беженцев из Сирии, Грузии, Украины. Не спрашивайте, по ком звонит колокол. Колокол звонит по вам", - констатировал Гончаренко.

Напомним, 9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.

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10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем организации, заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет СЕ в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.