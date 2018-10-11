Российская делегация не сможет вернуться в ПАСЕ до 2020 года, - Логвинский. ВИДЕО

Об этом заявил народный депутат и представитель украинской делегации в ПАСЕ Георгий Логвинский в эфире "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

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"Россия уже дважды позорилась, она поставила требования - или снять санкции вообще, либо сделать их такими, чтобы фактически было понятно, что их невозможно применить. Именно этот план и выполнялся", - сказал Логвинский.

Согласно процедуре, следующее ближайшее рассмотрение резолюции по возвращению делегации может пройти в январе, после дедлайна подачи документов. Соответственно, до 2020 года Россия не будет иметь возможности подать эти документы.

Напомним, в 2014 году российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий, в том числе права голоса, из-за аннексии Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях. Тогда российская делегация прекратила свою работу в составе ассамблеи в знак протеста.

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9 октября в ПАСЕ отказались обсуждать документ, по которому делегация РФ могла бы вернуться в Ассамблею. Проект отправили на доработку в профильный комитет. Принятие решения отложили на следующий год.

10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем организации, заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет СЕ в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.