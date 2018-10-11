Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - "Громадське". ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на информацию местной жительницы, передает Цензор.НЕТ.

По словам Екатерины Пивовар, характерный запах ощущался в городе утром 10 октября. Ее с детьми доставили в городскую больницу с жалобами на раздражение химическими веществами. Жительница Армянска утверждает, что получила ожоги слизистой оболочки носа.

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Она добавила, что врачи подтвердили у нее отравление химическими веществами.

"Врач написала, что аллергическая реакция на токсичные вещества. Прописала супрастин, выводить токсины, пить Полисорб", – сообщила изданию женщина.

Она добавила, что врачи советовали ей уехать из города.

О признаках выбросов также сообщают и пользователи соцсетей.

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"Сегодня утром опять коричневые жидкие осадки на балконных поверхностях и кислый запах", - пишет пользователь "Вконтакте" Сергей Самарин.

С выбросами пользователи соцсетей связывают также отмену гала-концерта на День города. Праздник через выбросы, которые начались в августе, перенесли на 13 октября. На отмененном концерте должны были выступать детские коллективы.

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