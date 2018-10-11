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11.10.18 12:43

Провал "Роскосмоса": катастрофа российской ракеты "Союз" на старте. ВИДЕО

С космодрома Байконур пытался стартовать к МКС очередной экипаж в составе российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейгана. Однако в ходе запуска произошла авария - аварийное отключение двигателей второй ступени. Экипажу удалось эвакуироваться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

Во время старта ракеты "Союз МС-10" к МКС произошла авария носителя. На "Союзе" после запуска аварийно отключились двигатели второй ступени. Сработала система аварийного спасения. 

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Члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, которые находились на борту "Союза МС-10", остались живы после аварии. Они приземлились в Казахстане.

"Экипаж вышел на связь с наземными службами космодрома", - сообщает издание.

"Экипаж приземлился. Все живы", - заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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