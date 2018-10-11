"Украина без живодеров", - активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь к ответственности догхантера Святогора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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11 октября Шевченковский райсуд Киева начал рассмотрение дела в отношении догхантера Алексея Святогора, которого обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). Дело должен начать рассматривать новый судья Владимир Бугель.

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Тем временем, под зданием суда проходит зоозащитная акция "Хто кришує живодерів?".

"Прошло 2 года с момента открытия дела по убийце животных Алексею Святогору. Мужчина по многим свидетельствам является координатором живодеров по всей Украине. Активисты неоднократно давали показания и доказательства того, что живодер получает особое удовольствие от убийства. Собак и кошек Святогор травит так, чтобы перед смертью животные чувствовали максимальное страдания. Чуть ли не по собственным признаниям киевлянин убил несколько тысяч животных", - заявляют организаторы акции.

Активисты пикетируют Шевченковский райсуд Киева с требованием привлечь догхантера Святогора к ответственности.





























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 ( "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию") Уголовного кодекса Украины.