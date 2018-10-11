Владельцы терминалов порта Южный в знак протеста могут остановить экспорт на два дня: "Забастовка. Курс 30 и этих п#даров на вилах вынесут". ВИДЕО

Сотрудники Risoil и общественная организация "Бизнес Варта" проводят митинг возле Одесской областной прокуратуры с требованием остановить блокирование работы терминала, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Как-то один немец рассказал историю: Когда Гитлер пришёл к власти я его активно поддерживал. Когда фашисты пришли за коммунистами, я молчал. Я же не коммунист!! Когда они пришли за евреями, я сказал правильно, ведь я не еврей!! Когда они пришли за католическими пастырями, я промолчал, ведь я протестант. Когда они пришли за циганями, я опять молчал, ведь я не циган!!! Но потом они пришли за мной. И мне уже некого было звать на помощь!!! Может пора всем терминалам объединиться и включить всеобщую забастовку? С перекрытием всего экспорта из страны?? Может тогда дойдёт до этих подонков, что закрывать надо жуликов, тем более они их всех знают, тк они же их и крышуют? Иначе они нас поодиночке передушат с их беспредельными замашками!!! Беспределу стоп!!" - прокомментировал в Facebook ситуацию глава Совета директоров и генеральный директор Allseeds Вячеслав Петрище.

"Собирай народ! Обзвони всех. Ты же всех знаешь. На пару дней тормознуть экспорт (лучше на пару недель), пусть корабли постоят и валюта в страну не позаходит. Забастовка - у всех нормальных форс-мажор. Курс 30 и этих пидаров на вилах вынесут. Твари", - добавил Петрище.

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"Это просто называется — рэкет и воровство. Мы хотим попросить прокуратуру области и Генеральную прокуратуру вмешаться в ситуацию. Потому что это не только у нас. Мы просто говорим об этом. Это происходит везде, каждую неделю, и десятки случаев, когда забирают пшеницу. Сама ГФС создала систему "черных" и "серых" компаний, которые экспортируют пшеницу, и сама ГФС с этого кормится, в первую очередь, а ГПУ это "крышует". Поэтому мы хотели бы донести до них, что это нужно в ближайшее же время упразднить, разблокировать работу терминалов и позволить людям работать, зарабатывать и платить налоги", - заявил собственник Risoil S. A. Шота Хаджишвили на митинге возле Одесской областной прокуратуры Хаджишвили, сообщают "Порты Украины".

По его словам, попытка сотрудников прокуратуры вывезти с терминала Risoil в морском порту "Черноморск" 3 тыс. тонн зерна не обеспечена соответствующим судебным решением. "Решения суда у них нет. Мы готовы отдать пшеницу — без проблем. Но пусть они принесут реальное судебное решение о том, что эту пшеницу нужно изъять. У них нет этого решения, и мы не сможем отчитаться перед нашими партнерами, куда делась пшеница. Но сегодня даже не о пшенице речь. Следователь рассылает письма другим органам — Государственной пограничной службе, АМПУ, Государственной таможенной службе — о том, чтобы прекратить оформление любых грузопотоков с терминала Risoil. Это нонсенс — без судебных решений. Мы не отгружаем ни одной тонны грузопотока уже на протяжении семи дней. Значит, любой следователь может, наверное, закрыть и порт, а завтра — страну своим письмом. Это абсурд, это правовая яма", — подчеркнул Хаджишвили.

"Это не единичный случай. Они приходят на терминал по любому поводу, на который даже нет уголовных дел. Они не ищут эту компанию. Тем временем у нас не принимают документы на погрузку, это порядка 20 тыс. тонн в сутки, у нас стоят три танкера, на которые мы не можем начать погрузку. Это дикие деньги. Я, когда все закончится, подведу итоги убытков. Это не один десяток миллионов долларов", — подчеркнул глава Risoil.

В минувшую пятницу на территорию ООО СП "Рисоил Терминал" в морском порту "Черноморск" под руководством следователя ГПУ Терещенко В.М. прибыли 15 молодых людей в масках и с оружием в руках. Прикрываясь постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева о проведении обыска, они пытались завладеть 3 тыс. тонн пшеницы, которая находится на хранении ООО СП "Рисоил Терминал", и на этот груз уже наложен арест.

"В настоящее время уже пятые сутки продолжаются следственные действия. Следователь намеренно затягивает время проведения обыска, тем самым блокируя работу предприятия. Сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции Украины по очереди, круглосуточно, используя собственный автотранспорт, блокируют все подъездные пути общего пользования, ведущих к предприятию, не позволяя проезда технологического транспорта", — говорилось в сообщении ООО СП "Рисоил Терминал".



