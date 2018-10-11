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11.10.18 14:31

Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пятый судья в деле догхантера Алексея Святогора взял самоотвод.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

11 октября Шевченковский райсуд Киева должен был начать рассмотрение дела в отношении догхантера Алексея Святогора, которого обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 УК Украины (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости). К рассмотрению дела должен был приступить новый судья - Владимир Бугель. Однако в самом начале заседания он объявил, что берет самоотвод из-за того, что в адрес судей Шевченковского райсуда, в том числе и его, от имени Святогора поступали сообщения с угрозами, относительно данного факта было открыто уголовное производство. Это уже пятый судья, который взял самоотвод в деле Святогора.

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Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз 01

Догхантер Алексей Святогор.

Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз 02
Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз 03

Судья Владимир Бугель.

Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз 04

Адвокат потерпевших Андрей Кузьменко.

Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз 05

Заседание суда по делу Святогора.

Пятый судья в деле догхантера Святогора заявил о самоотводе из-за угроз 06Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 ( "Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию") Уголовного кодекса Украины.

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