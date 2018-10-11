В 2014 году у Украины не было противовоздушной обороны, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко признал, что в 2014 году Украина не имела противовоздушной обороны. Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН сообщает, что об этом президент сказал в пгт Староконстантинов Хмельницкой области во время ознакомления с ходом проведения многонациональных учений "Чистое небо-2018".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Тогда оставались не прикрытыми Киев и города-миллионники, а также объекты критической инфраструктуры ... Украинские самолеты ржавели на земле, а военные летчики забыли, что такое небо", – подчеркнул Порошенко.

По словам главы государства, на сегодняшний день ситуация с противовоздушной обороной кардинально изменилась. Сейчас Украина вместе с 8 странами-членами НАТО участвует в международных учениях "Чистое небо-2018", в которых задействовано 50 самолетов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с 8 по 19 октября в Украине проходят международные военные учения "Чистое небо-2018". Общее количество военнослужащих, задействованных в учениях, – до 700 человек.

От Воздушных сил Вооруженных сил Украины в учениях задействовано 5 подразделений тактической авиации и около 350 военнослужащих. В рамках маневров планируется осуществить около 330 самолето-вылетов.

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Мероприятие проводится с целью повышения уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач в коалиционной среде, повышения уровня совместимости с воздушными силами США и других стран НАТО при ведении совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного пространства, эффективного совместного управления и контроля и пр.

Во время международных учений отрабатываются тактические задачи без применения боевого оружия.

Маневры проходят в воздушном пространстве западной и центральной части Украины.

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