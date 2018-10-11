"Не вагаючись, йди вперед, не зводячи погляду з цілі", - в Украине стартует показ фильма о разведчиках в зоне АТО "Позывной Бандерас". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, саундреком к фильму стала песня "Воля" группы "Без обмежень". Фильм основан на дневниках нацгвардейца Сергея Башкова с позывным Индианец. Фильм снят при поддержке Госкино.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Не вагаючись, йди вперед, не зводячи погляду з цілі…", - сильна та емоційна композиція "Воля" від гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ стала саундтреком до стрічки Позивний Бандерас. Сьогодні прем’єра цієї картини, яка розповідає про розвідників у зоні АТО, які намагаються запобігти диверсії та знешкодити російського підривника. Пишаюся, що за підтримки держави створюється патріотичне, якісне кіно, на яке глядач іде із задоволенням", - написал Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети по случаю премьеры фильма.

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