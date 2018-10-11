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11.10.18 23:26

Благодаря вашей настойчивости мы достигли этого, - Филарет поздравил Порошенко с решением Синода Константинопольского патриархата. ВИДЕО

Президент Украины провел встречу с патриархом УПЦ КП Филаретом, на которой они обсудили решение Синода Константинопольского патриархата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Долгих 332 года Украина и украинская церковь ждали автокефалии. Сегодня это решение принято и продолжается предоставление Томоса.

11 октября - день, который войдет в историю как дата начала завершения формирования Независимости Украины.

Поздравил Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и поблагодарил за усилия на пути к созданию Единой Поместной Украинской Православной Церкви".

В свою очередь патриарх Филарет отметил: "Я хочу вас лично поблагодарить, потому что благодаря вашей настойчивости, благодаря вашей мудрости мы достигли этого. Потому и предыдущие президенты также работали, но не достигли. А вы достигли этой нашей общей цели".

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятелей этих церквей - Филарета и Макария.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

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