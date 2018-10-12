Пресечена незаконная подача сырья с материковой Украины на крымские заводы, – Гданов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Изет Гданов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Насосная станция, которая находится на материковой части Украины между центральным Сивашом и западным. Она закачивает на западный Сиваш воду. Вода из Сиваша, это рапа, является сырьем для "Бромного завода" и "Содового завода". Мы видели, как работает эта система. Мы ее отключили совместно с СБУ. На данный момент проводятся следственные действия", – сказал Гданов.

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Электроэнергия для работы насосов шла с территории оккупированного Крыма.

На своей странице в Фейсбуке Гданов выложил фотографии насосной станции.





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