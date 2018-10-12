Представитель ВСУ Сеник подтвердил свое участие в программе "Доброго ранку, Країно!" утром 9 октября с информацией о взрывах в Ичне. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналисты программы заявили на странице проекта в соцсети.

По данным журналистов "Доброго ранку, Країно!", первое включение с Богданом Сеником планировалось в 6:55 и было анонсировано ведущим в 6.38, однако оно не состоялось из-за выхода в эфир рекламного блока UA:Первого. В итоге, в 7:11 в формате срочного включения Богдан Сеник появился в эфире программы.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Пресс-служба UA:Первого распространила недостоверную информацию о том, что якобы программа "Доброго ранку, Країно!" не предоставила эфир для сообщения начальнику управления по связям с общественностью ВСУ Богдану Сенику. Учитывая изложенное, требуем от UA:Первого немедленного опровержения недостоверной информации. Мы рассматривает эти ложные заявления как продолжение давления и попытку ввести цензуру, чтобы уничтожить остатки свободы слова на канале", - заявили ведущие программы "Доброго ранку, Країно!".

Напомним, что Министр обороны Украины Степан Полторак на совещании у Президента 9 октября заявил о том, что начальник пресс-службы ВСУ обращался к украинским телеканалам с просьбой включиться в прямой эфир для оперативного информирования населения о взрывах в Ичне, однако получил отказ.

Комментируя это заявление, PR-директор "UA:Первый" Виктория Сидоренко написала: "Команда Общественного вещателя сообщает, что в редакцию телеканала UA:Перший пресс-служба ВСУ ни с какой просьбой о срочном включении в эфир не обращалась. Однако, безусловно, получила бы доступ к прямому эфиру для немедленного информирования населения в чрезвычайной ситуации, если бы обратилась с таким запросом.

Позже Сидоренко написала, что "ООО "ЭРА-МЕДИА" отказала пресс-службе ВСУ в предоставлении доступа в прямой эфир для экстренного информирования зрителей о событиях в Ичне".

"Как выяснила команда Общественного, к начальнику управления по связям с общественностью и СМИ ВСУ около 7 утра 9 октября обращалось ООО "ЭРА-МЕДИА", производящее программу "Доброго ранку, Країно!", с просьбой включиться в прямой эфир по телефону. Продержав начальника управления длительное время, журналисты так и не осуществили включение в эфир, мотивировав это отсутствием времени.

Программа "Доброго ранку, Країно!" принудительно транслируется на телеканале UA: ПЕРВЫЙ по решению суда и является собственным продуктом ООО "ЭРА-МЕДИА".

Команда Общественного вещателя считает, что поведение журналистов ООО "ЭРА-МЕДИА" в этой ситуации не только является непрофессиональным, но и ставит под угрозу право и возможность граждан получить экстренную информацию от Вооруженных Сил Украины, что непосредственно влияет на безопасность населения", - написала она.