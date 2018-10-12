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12.10.18 12:06

"Вся моя охрана состояла из монахов Святогорской Лавры. Один из послушников святогорских командовал подразделением славянской бригады", - террорист Гиркин. ВИДЕО

Бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков)заявил об участии монахов Свято-Успенской Святогорской Лавры в конфликте на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гиркин рассказал, что его личная охрана состояла исключительно из монахов этого монастыря.

"Моя личная охрана состояла из духовных сыновей, монахов, иеромонахов Святогорской Лавры. Полностью. До последнего человека. Она была не очень большая, но тем не менее это были... У нас одним из подразделений в славянской бригаде командовал послушник Святогорской Лавры. Причем послушник занимавший достаточно серьезное положение в Лавре", - сказал Гиркин.

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