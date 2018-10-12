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12.10.18 16:18

С воином 128-й ОГШБр Романом Магасом, погибшим на Донбассе, простились во Львове. ВИДЕО+ФОТО

Солдат 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (к которой был прикомандирован из 223-го зенитно-ракетного полка) Роман Магас погиб 10 октября вблизи поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области во время выполнения боевой задачи в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео: varta1

Сегодня, 12 октября, возле памятника Шевченко в городе Львов прошла церемония прощания с Романом Владимировичем Магасом, 1991 года рождения, уроженцем села Баня Лисовицкая Стрыйского района Львовской области, солдатом 128-й отдельной горно-штурмовой бригады (к которой был прикомандирован из 223-го зенитно-ракетного полка), который погиб 10 октября вблизи поселка Гранитное Волновахского района Донецкой области во время выполнения боевой задачи на Донецком направлении, в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.

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Похоронят Героя завтра в родном селе. У него остались жена и двое детей.

С воином 128-й ОГШБр Романом Магасом, погибшим на Донбассе, простились во Львове 01

Украинский воин  Роман Магас.

С воином 128-й ОГШБр Романом Магасом, погибшим на Донбассе, простились во Львове 02

Во Львове простились с украинским воином Романом Магасом.

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