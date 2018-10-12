Более 60% граждан Украины поддерживают политико-дипломатическое урегулирование на Донбассе, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как президент и верховный главнокомандующий разделяю мнение более 60% граждан, которые высказываются за политико-дипломатическое урегулирование. Это и есть моя стратегия борьбы за мир и деоккупацию… По ту линию фронта живут не только враги и наемники. Там - многомиллионные городские агломерации, где проживают граждане Украины. И думаю, ни один украинский политик, в том числе конечно и я, никогда не примет решение превратить Донецк или Луганск в Грозный. Это не наш метод", - заявил президент в пятницу вечером, выступая на торжественной церемонии проводов призывников в ряды Вооруженных сил в Мариуполе.

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В этом контексте П.Порошенко отметил, что за выбор политико-дипломатического урегулирования он подвергается критике с разных сторон: "С одной стороны, - ястребы, которые не осознают всех последствий военного сценария. С другой стороны – "пятая колонна" и капитулянты, которые навязывают Украине смертельно опасные российские условия так называемого "мира".