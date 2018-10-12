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12.10.18 19:19

Магазин "Мегамаркет" горит на левом берегу Киева. ВИДЕО

На левом берегу Киева в районе Березняки заметен пожар в крупном магазине "Мегамаркет".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пользователь Фейсбука Павел Дворецкий. 

Магазин Мегамаркет горит на левом берегу Киева 01

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