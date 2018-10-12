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12.10.18 20:39

Украинского воина Юрия Фешко, погибшего на Донбассе 9 октября, похоронили на Днепропетровщине. ВИДЕО

Сегодня, 12 октября, в селе Оленивка Магдалиновского района Днепропетровской области похоронили украинского воина Юрия Юрьевича Фешко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Юрий Юрьевич Фешко, 1994 года рождения, старший солдат, командир отделения-командир боевой машины 7-й роты 3-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, погиб 9 октября на Светлодарском направлении вследствие смертельного пулевого ранений, полученного во время обстрела наших позиций из крупнокалиберных пулеметов.

Юрий Фешко родился 01.05.1994 года в Оленивке. После прохождения срочной службы подписал с ВСУ контракт, и в декабре 2016 года прибыл в свое подразделение. Участвовал в боях в Авдеевке.

У него остались родители, брат и невеста.

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