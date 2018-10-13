"Запроси мене з війни", - уникальный проект психологической реабилитации воинов прошел в Киеве. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

В Колонном зале Киевской городской государственной администрации свои танцевальные номера представили 20 пар: защитники Украины и "Украинские Амаzонки" (женщины-участницы боевых действий на Востоке Украины, волонтеры и военные журналистки).

Пары "рассказали" в танце свои истории с войны - о влюбленных, которые нашли друг друга на поле боя, о людях, которые даже во время войны не потеряли веру в жизнь, и о борьбе за жизнь на войне. Выступления пар вживую сопровождали украинские группы The Doox и "Без Обмежень".

Торжественное мероприятие посетили первая леди Украины Марина Порошенко, Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, представители дипломатических миссий в Украине, народные депутаты Украины, председатели ОГА, представители международных фондов, украинских и зарубежных компаний".

Пользователь Фейсбука Наталья Попова отметила: "Все рыдаем от счастья! Только что после прекрасного танца Виталий предложил нашей Алла Мартынюк руку и сердце! Ура !!! Поздравляем !!! Свадьба!))).





Также она опубликовала несколько видео из этого проекта