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13.10.18 09:11

Контрразведка СБУ разоблачила чиновников Запорожской области, работавших на спецслужбы РФ. ВИДЕО

Контрразведкой СБУ в Запорожской области установлено, что в период с июля 2015 году до октября 2018 представители местного органа власти оказывали спецслужбам Российской Федерации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Контрразведка СБУ разоблачила чиновников Запорожской области, работавших на спецслужбы РФ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что чиновники, работающие на страну-агрессора, привлекали пророссийскую агентуру и подбирали людей из числа местных жителей, которые в интересах России проводили в области акции протеста и организовывали беспорядки, а также собирали информацию относительно общественно-политической и социально-экономической обстановки.

В ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемые на протяжении трех лет постоянно контактировали с одним из заместителей начальника УСБУ в Днепропетровской области.

Контрразведка СБУ проводит следственные розыскные действия, в том числе обыски по месту работы и жительства подозреваемых.

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