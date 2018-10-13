Контрразведка СБУ разоблачила чиновников Запорожской области, работавших на спецслужбы РФ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что чиновники, работающие на страну-агрессора, привлекали пророссийскую агентуру и подбирали людей из числа местных жителей, которые в интересах России проводили в области акции протеста и организовывали беспорядки, а также собирали информацию относительно общественно-политической и социально-экономической обстановки.

В ходе досудебного расследования было установлено, что подозреваемые на протяжении трех лет постоянно контактировали с одним из заместителей начальника УСБУ в Днепропетровской области.

Контрразведка СБУ проводит следственные розыскные действия, в том числе обыски по месту работы и жительства подозреваемых.