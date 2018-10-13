"Притеснений не будет", - Филарет о языке богослужения после объединения церквей. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со сслыкой на "5 канал", об этом заявил Патриарх Филарет в Тернопольской области, куда Предстоятель УПЦ КП прибыл с рабочей поездкой.
Однако он отметил, что в отдельных случаях священнослужители могут использовать и другие языки. Притеснений - не будет.
"Богослужебная речь принципиально должна быть украинской. И проповедь украинской. Но мы будем допускать и церковнославянский язык, и проповедь на русском языке. То есть не будет такого, знаете, притеснения по отношению к богослужебному языку", - отметил Филарет.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.