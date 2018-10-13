С апреля батальон "Айдар" продвинулся на два километра и закрепился возле села Желобок на Луганщине. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете "Громадського", опубликованном на facebook-странице батальона, пишет Цензор.НЕТ.

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Желобок - село в Славяносербском районе Луганской области. Как говорится в сюжете, это одна из самых горячих точек на линии фронта в секторе "Юг".

"Три года этого противника, который в Желобке был, никто не трогал. Они себя чувствовали в своей тарелке. Они не ожидали наш выход. Мы вышли в восемь утра. Где-то в два часа дня они нас заметили. И месяц или два продолжались обстрелы. Я и мои ребята копали, пули летели. Мы выдвинулись. Сроки были очень сжатые. Окопались, получили приказ идти дальше, укреплять и делать ВОП," - рассказывает боец с позывным Хук. Он уточняет, что по минским договоренностям Желобок должен быть подконтрольным Украине: "Но, как видим, в Желобке находится противник. И противник находится в жилом массиве - за домами, за людьми прячется".

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