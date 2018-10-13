В России повышение НДС отмечают пропагандой в песнях детей на утренниках. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, в России идет пропаганда в поддержку нововведения. Например, пользователь Дмитрий Безруков опубликовал в Facebook видео "утренника", на котором дети исполняли песню с такими словами:
"Мне коллега мой в садике
На горшке сказал: в общем-то
Поздно нам налог подняли,
Не страшней он, чем диатез,
Я ведь на упрощёночке
Мне плевать на ваш НДС".
Как сообщает "Медуза", премьер-министр России Дмитрий Медведев 14 июня объявил, что ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18 до 20%. Таким образом правительство планирует получить около двух триллионов рублей в течение шести лет. Президент России Владимир Путин 3 августа подписал закон о повышении НДС. Ставка налога увеличится с 1 января 2019 года.
Издание отмечает, что теоретически повышение НДС на два процентных пункта влечет за собой ровно такое же увеличение цен. Но есть такая оценка аналитиков: стоимость товаров может подняться только где-то на 1%. Дело в том, что реальные доходы населения сейчас не растут, спрос на товары достаточно слабый. В таких условиях резко повысить цены могут разве что монополисты. Впрочем, и для них это будет не так просто. Будет еще много разнообразных экономических действий со стороны Центробанка, Минфина, да и простых людей, которые, заметив подорожание, снизят потребление отдельных товаров. Это не позволит магазинам существенно повышать цены.