Кандидат на должность венгерского посла уже активно изучает украинский язык, - Климкин. ВИДЕО

Мероприятие транслировалось Ужгородским пресс-клубом в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Среди прочего, глава МИД подчеркнул, что в вопросе назначения нового посла Венгрии в Украине "нет никаких вопросов".
"Вопрос послов - это вопрос предложения стран. Насколько я знаю, Венгрия, кстати, предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, имеющего связь с Закарпатьем", - заявил Климкин.
Он уточнил, что в разговоре с ним Петер Сийярто отметил, что кандидат на должность посла уже активно изучает украинский язык. "Я сказал, что очень хорошо, мы проверим его знание украинского. То есть, с назначением посла нет никаких вопросов", - подчеркнул Климкин.
При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действительно проблемный вопрос - не назначение посла, а как страны видят свое взаимодействие.
Напомним, отношения Украины и Венгрии существенно испортились после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье.
4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.
10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.