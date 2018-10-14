Благодаря принятым мерам и изменению погодных условий количество взрывов на полигоне близ Ични сократилось до минимума, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В первой половине дня наблюдалась относительная тишина. Во второй половине дня, в связи с солнечной погодой и усилением ветра, периодичность отдельных взрывов увеличилась. Благодаря принятым мерам и изменению погодных условий, в период с 17:00 до 21:00 наблюдалась тенденция уменьшения интенсивности поодиноких взрывов к минимуму", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Минобороны.

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Очаги возгорания 41 раз выезжали тушить пожарные танков ВСУ, самолеты ГСЧС осуществили 12 сбросов воды, постоянно работали пожарные автомобили.

"На арсенале в течение дня работали инженерные машины разграждения, другая специальная техника ВС Украины. Непрерывное обеспечение водой мест тушения осуществляли специальный пожарный поезд, расположенный вблизи арсенала, и трехкилометровая рукавная линия для подачи воды к технической территории", - говорится в сообщении.

15 групп разминирования ВС Украины продолжают разминирование.

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"Всего на территории арсенала уже более более двух тысяч взрывоопасных предметов и очищено 300 метров железнодорожного пути. Продолжается восстановление инфраструктуры арсенала силами квартирно-эксплуатационных подразделений ВС Украины, в частности казарменно-жилищного фонда. Проводится работа по перекрытию крыш, ремонту электросетей, уличного освещения и восстановлено электроснабжения котельной", - информируют в Минобороны.

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Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской областипроизошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

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Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").