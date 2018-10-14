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14.10.18 10:51

Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Подоле автомобиль Mercedes на большой скорости врезался в отбойник: два человека погибли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Варта Еспресо".

По предварительной информации, автомобиль двигался в направлении Набережного шоссе. На закруглении дороги водитель не справился с управлением и протаранил металлический отбойник.

Удар был такой силы, что в скомканном авто зажало пятерых мужчин. Двое из них получили травмы, несовместимые с жизнью, их тела из автомобиля доставали спасатели ГСЧС с помощью специнструмента.

Двое мужчин были госпитализированы, еще один от помощи врачей отказался. На месте происшествия все обстоятельства выясняет следственная группа.

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Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 01
Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 02
Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 03

Как сообщает Dtp.kiev.ua, "компания нетрезвых молодых людей села к пьяному водителю "показать где магазин" за пару км до аварии. Гость из Полтавы ехал очень быстро и без света. Полиция даже не успела толком начать погоню: на вираже полтавчанин не ожидал такого закругления и вошел четко в отбойник, который размозжил ему грудь".

Вместе с водителем на месте погибла девушка, которая сидела на переднем сидении. Трое парней, сидящие на заднем сидении отделались ссадинами и ушибами.

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Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 04
Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 05
Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 06
Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 07
Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 08
Пьяное ДТП на Подоле: Mercedes разорвало об отбойник, двое погибших 09

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