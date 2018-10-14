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14.10.18 20:33

Более 1200 военных приняли участие в "Марше защитников Украины" во Львове. ВИДЕО

Тысячи людей вышли на улицы Львова 14 октября, чтобы поздравить участников "Марша защитников Украины", посвященного Дню защитника Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, в марше приняли участие более 1200 военных из разных подразделений, размещенных на Львовщине: добровольцы, воевавшие в зоне боевых действий на Донбассе, курсанты, лицеисты, волонтеры, майдановцы. Их приветствовали аплодисментами и криками "Спасибо!".

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Также городом проехала военная техника, в частности бронетранспортеры и бронеавтомобили. А на площади возле памятника Тарасу Шевченко военные знакомили людей с различными видами оружия и рассказывали о службе.

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