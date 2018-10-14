Более 1200 военных приняли участие в "Марше защитников Украины" во Львове. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, в марше приняли участие более 1200 военных из разных подразделений, размещенных на Львовщине: добровольцы, воевавшие в зоне боевых действий на Донбассе, курсанты, лицеисты, волонтеры, майдановцы. Их приветствовали аплодисментами и криками "Спасибо!".

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Также городом проехала военная техника, в частности бронетранспортеры и бронеавтомобили. А на площади возле памятника Тарасу Шевченко военные знакомили людей с различными видами оружия и рассказывали о службе.

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