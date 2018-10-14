Саперы расчистили почти 70 га вблизи арсенала на Черниговщине, подняли более 8 тысяч взрывоопасных предметов, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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В течение дня данные аэроразведки помогали координировать пожарные танки, инженерную и специальную технику ВС Украины, также привлекалась спецтехника подразделений ГСЧС. Авиация спасателей осуществила 11 сбросов воды.

На месте продолжают работать пожарный поезд, рукавная линия для подачи воды, группы разминирования ВС Украины.

К 20:00 очищено почти 70 га местности и поднято более 8 тысяч взрывоопасных предметов.

"Продолжается восстановление инфраструктуры арсенала и казарменно-жилищного фонда силами квартирно-эксплуатационных подразделений ВС Украины. Проводится работа по перекрытию крыш казарм, административных помещений, ремонт электросетей, уличного освещения и восстановлено электроснабжение котельной. В частности, работники КЭВ Чернигова отремонтировали более 300 метров внешних электросетей административно-хозяйственной территории", - информируют в Минобороны.

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Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской областипроизошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").