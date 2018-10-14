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14.10.18 21:50

Моряк Отычко вернулся из оккупированного Крыма навсегда, - Денисова. ВИДЕО

Моряк судна "ЯМК-0041" Геннадий Отычко, которого отпустили на похороны матери, не будет возвращаться на оккупированную территорию.

Об этом Громадському радіо сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

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Она сказала, что оккупационные власти Крыма отпустили Генналия Отычко и не выдвинули никаких условий. Денисова поддерживает с моряком телефонную связь. Сейчас он уже на подконтрольной Украине территории, возвращается в Очаков.

"Мои представители сопровождают его домой. Когда он туда доберется, Геннадий пообещал позвонить мне и рассказать о проблемах и потребностях", - сказала Денисова.

На своей странице в Facebook она опубликовала видео встречи моряка.

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Напомним, 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно (порт приписки Очаков) к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Россией Крыму.

МИД Украины называет задержание украинского судна "узурпацией суверенных дел Украины" относительно прилегающих к полуострову акватории и "нарушением Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права". 8 июня суд оставил под арестом капитана задержанного у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого.

В июле остальных четверых рыбаков украинского судна "ЯМК-0041" выпустили из российского пограничного управления в Балаклаве. Однако, по словам адвоката Эмиля Курбединова, из Севастополя они выехать не могут.

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