Ликвидация российского беспилотника "Орлан-10" украинским ударным вертолетом Ми-24. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Экипаж вертолета Ми-24 на практике проверил полученные навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" маневрировал по высоте и по направлениям, но пилоты Объединенных сил не оставили ему шансов. Короткая очередь из вооружения ударного вертолета - вражеский беспилотник падает", - говорится в сообщении.

Напоминаем, российский беспилотник "Орлан-10" был сбит 13 октября в районе Лисичанска на Луганщине.