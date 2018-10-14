Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия
14.10.18 22:48

Ликвидация российского беспилотника "Орлан-10" украинским ударным вертолетом Ми-24. ВИДЕО

Штаб Объединенных сил обнародовал видео ликвидации российского беспилотника "Орлан-10" украинским ударным вертолетом Ми-24.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Экипаж вертолета Ми-24 на практике проверил полученные навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Российский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" маневрировал по высоте и по направлениям, но пилоты Объединенных сил не оставили ему шансов. Короткая очередь из вооружения ударного вертолета - вражеский беспилотник падает", - говорится в сообщении.

Напоминаем, российский беспилотник "Орлан-10" был сбит 13 октября в районе Лисичанска на Луганщине.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100