Томос возможен уже к концу года, - архимандрит Кирилл (Говорун). ВИДЕО

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил архимандрит Кирилл (Говорун), профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, директор Института Хаффингтон, пишет Цензор.НЕТ. Кирилл Говорун - бывший глава Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви.

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"Параллельно с Собором украинских православных церквей в Константинополе будет продолжаться процесс предоставления Томоса. Следующим шагом Константинополя должно быть заседание Священного Синода, на котором будет рассмотрен вопрос о томос", - рассказал архимандрит Кирилл (Говорун).

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По словам архимандрита, решение Синода можно ожидать в конце года, хотя в отличие от процесса в Украине, который может быть гибким, константинопольский процесс таковым не является.

"Он зависит от многих факторов в том числе - реакции других церквей, - рассказал архимандрит, - Но есть надежда, что уже к концу года Константинополь примет окончательное решение, которого от него ждут".

Архимандрит также отметил, что согласно решению Синода, именно православная церковь Московского патриархата в Украине имеет наибольшее право воспользоваться решением Константинопольского патриархата.

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"В status quo перед решением Константинополя от 1686 года (когда Киевскую метрополию переподчинили Московскому патриархату вместо Константинопольского. - Ред.), к которому нынешнее решение Синода, вернуло ситуацию, имело место следующее: существовала Киевская метрополия, которая была основана Константинопольским патриархатом и была подчинена ему. Константинополь позже передал ее в управление Москве. С тех пор она стала, по крайней мере административно, частью московской церковной администрации. Но теперь, когда Константинополь отменил свои решение от 1686 года, Украинская православная церковь Московского патриархата и является той метрополией, которая должна вернуться в Константинополь от подчинения Москве", - рассказал архимандрит.

При этом он заявил, что не ожидает от УПЦ МП того, что там начнут выполнять решение Синода. "Я не думаю, что это произойдет", - отметил архимандрит. Он информирован о поддержке идеи автокефалии со стороны священников УПЦ МП и разделил позицию спикеров этой церкви и ее священников.

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Напомним, Вселенский Патриархат приступил к оказанию автокефалии Православной церкви Украины. В четверг представитель Киевской патриархии архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook опубликовал текст решения Вселенского Патриархата, в котором говорится о том, что Вселенский патриархат поддерживает предоставление автокефалии украинской церкви.

Следующим шагом к получению Украиной Томоса должен стать Собор Украинской православных церквей и избрание главы Поместной церкви, который и получит томос от Священного Синода в Константинополе.