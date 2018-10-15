Марш Доблести в честь защитников Украины прошел в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В руках участников марша были национальные флаги, флаги "Правого сектора", Национального сектора", "ДУКа", организации "Фрайкор". Марш стартовал под барабанную дробь на площади Конституции в центре города и завершился у памятника Шевченко, что на главной Сумской улице.

По ходу движения участники марша скандировали: "Слава Украине - героям слава!", "Слава нации - смерть врагам!", "Московским оккупантам трижды - Смерть! Смерть! Смерть!", "Бандера, Шухевич - герои Украины!", "Защитникам Украины трижды - Слава! Слава! Слава!".

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По пути колонна остановилась у фонтана "Зеркальная струя", чтобы спеть Гимн Украины. Возле памятника Шевченко состоялся митинг. Участники марша скандировали лозунги во славу Украины, говорили в микрофон о подвиге защитников Отечества, о том, что нельзя расслабляться, что компромисс - это предательство, что Украине нужна победа, и эта победа будет достигнута любой ценой. Собравшиеся также исполнили хором Гимн националистов и спустя полчаса разошлись.

Порядок во время шествия обеспечивали 180 правоохранителей, в том числе кинологи с собаками. По словам одного из патрульных полицейских, по разнарядке на охрану выделили по 20 человек из всех девяти райотделов полиции Харькова. Инцидентов не было.

На время шествия националистов движение транспорта по улице Сумской было перекрыто.

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