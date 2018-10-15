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15.10.18 13:30

"Тимошенко - не человек. Она была человеком", - Мостовая. ВИДЕО

Главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказала о своих отношениях с лидером "Батьківщини" Юлией Тимошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Мостовая назвала свои отношения с украинским политиком "сложной историей".

"Начинали мы с войны. Сильной войны. Мы особенно в расчет Тимошенко не брали - мы воевали с Лазаренко... С Юлей было непросто. Здесь есть очень много личного. Личного не только моего, а, в первую очередь, ее... Были такие обстоятельства, что, мне кажется, я за нее отвечала по-человечески... Она не человек. Она была человеком. И я любила в ней эти остатки, но она уже не человек", - рассказала Мостовая.

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