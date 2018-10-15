"Медведчук искренне ненавидит все украинское, это враг", - Мостовая. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Это честный враг... Медведчук совершенно искренне, с моей субъективной точки зрения, ненавидит все украинское. И я думаю, что это родом из семьи. Это родом из тех ограничений, которые были наложены на его жизнь происхождением отца - его биографии, которая привела к ссылке в советское время... У него здесь под пальцами партии, каналы, СМИ, радикализированные атошные организации. Это очень комплексный человек. У него комплексный ресурс... Безусловно, на сегодняшний день, Медведчук в Украине - это влиятельная фигура. Это стыднейшее обстоятельство... Я не помню его таким крепким. Разве только тогда, когда он стал единственным светом в окне для Леонида Кучмы после кассетного скандала", - сказала Мостовая.

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