19-летнюю военнослужащую 92-й ОМБ Алесю Бакланову, погибшую в районе шахты Бутовки, проводили в последний путь. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Алеся Александровна Бакланова, 1999 года рождения, солдат, стрелок 1-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады, погибла 10 октября около 20.00 в районе шахты Бутовка Донецкой области в результате множественных осколочных ранений, которые она получила при обстреле наших позиций из противотанковых гранатометов.

Алеся Бакланова родилась 11.01.1999 года в Караване-Солодком. Увлекалась техникой, с начала войны возглавила в школе волонтерское движение по плетению сетей для фронта. В 18 лет перевелась на заочную форму обучения и поступила на военную службу по контракту. Прошла подготовку на полигоне в Старычах, воевала в районе Марьинки и Авдеевки.

У нее остались родители и брат.

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