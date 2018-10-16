Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила представитель главы государства в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

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"Президент поддерживает стремление как можно более скорого получения Томоса. И в знак солидарности с этим процессом делает символический жест: в ближайшие дни будет зарегистрирован законопроект, которым президент Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху как символический жест того, что святой Андрей в свое время крестил Украину", - сказала И.Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ поставила себя на путь самоизоляции со всем мировым православием, разорвав отношения с Константинополем, - Порошенко

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.