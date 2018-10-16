На сегодняшний день мы являемся клириками Константинопольской церкви, - митрополит УПЦ МП Александр Драбинко. ВИДЕО

"Этот процесс должен контролироваться той структурой, которая является у нас арбитром - Вселенской патриархией… - поскольку синод Константинопольского патриархата на последнем заседании отменил передачу Киевской митрополии Московскому патриархату. С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата. Все мы, собственно, с этого момента (после принятия такого решения) являемся, на сегодняшний день, клириками Константинопольской церкви", - заявил митрополит Александр в интервью каналу "Громадське ТВ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Если мы рассматриваем, что сегодня вся полнота Украинской православной церкви и Киевского, и Московского патриархатов является частью уже Константинопольской церкви, то тогда действительно придется менять название, придется называться Русской православной церковью в Украине, в чем я не вижу ничего страшного", - сказал иерарх.

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По его словам, чтобы "все было мирно и благополучно", каждый из епископов Украинской православной церкви (Московского патриархата) должен провести епархиальное собрание, а духовенство, соответственно, приходские собрания, чтобы определиться, кто хочет находиться в Украинской православной церкви, а кто хочет остаться в подчинении Московского патриархата.

При этом митрополит Александр считает, что решение самого иерарха, переходить в УПЦ или оставаться при Московском патриархате, будет его личным решением и "останется на совести самого владыки".

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"Что буду делать я и как я буду делать: мы будем принимать решение совместно на парафиальном совете, после этого, как будет сформировано мнение всей нашей общины, тогда будет и последним мой голос", - подытожил клирик.