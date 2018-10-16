Решение Совбеза РФ о защите РПЦ в Украине является вмешательством во внутренние дела Украины и элементом гибридной агрессии, - Порошенко. ВИДЕО

"И после того, как на Совете безопасности Российской Федерации было принято решение о защите, я еще раз обращаю внимание - Русской православной церкви в Украине, что я рассматриваю как непосредственное вмешательство во внутренние дела Украины, и это является элементом гибридной агрессии. И мы четко понимаем те угрозы, которые в связи с этим есть", - сказал П.Порошенко на совещании по вопросам реализации программы строительства жилья для военнослужащих во вторник в Старычах Львовской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Он отметил: после исторического решения Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины и о неправомерности посягательств РПЦ на украинскую церковь, "вчера прошло заседание так называемого священного синода Русской православной церкви".
"В очередной раз они продемонстрировали, что они находятся под прямым непосредственным влиянием Кремля, Федеральной службы безопасности", - подчеркнул П.Порошенко.