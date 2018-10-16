Решение Совбеза РФ о защите РПЦ в Украине является вмешательством во внутренние дела Украины и элементом гибридной агрессии, - Порошенко. ВИДЕО

"И после того, как на Совете безопасности Российской Федерации было принято решение о защите, я еще раз обращаю внимание - Русской православной церкви в Украине, что я рассматриваю как непосредственное вмешательство во внутренние дела Украины, и это является элементом гибридной агрессии. И мы четко понимаем те угрозы, которые в связи с этим есть", - сказал П.Порошенко на совещании по вопросам реализации программы строительства жилья для военнослужащих во вторник в Старычах Львовской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Он отметил: после исторического решения Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины и о неправомерности посягательств РПЦ на украинскую церковь, "вчера прошло заседание так называемого священного синода Русской православной церкви".

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"В очередной раз они продемонстрировали, что они находятся под прямым непосредственным влиянием Кремля, Федеральной службы безопасности", - подчеркнул П.Порошенко.