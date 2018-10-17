Водитель рейсового автобуса пытался провезти через границу марихуану в коробках из-под детского питания, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Около 21 часа на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус сообщением "Харьков-Москва". Во время проведения мероприятий пограничного контроля, служебная собака, обученная на поиск наркотиков, сработала на один из пакетов в салоне транспортного средства. Как результат, среди детской одежды и в коробках из-под детского питания обнаружено 1,3 килограмма наркотического вещества растительного происхождения, предварительно - марихуаны. Из объяснений водителя стало известно, что перевезти в Россию пакет попросил его неизвестный за денежное вознаграждение", - сказано в сообщении.



Фото: пресс-служба Госпогранслужба

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Отмечается, что в настоящее, сейчас вещество изъято в установленном порядке, продолжается экспертиза.