Зарплаты и доходы украинцев вырастут, инфляция планируется на уровне 7,4%, - Гройсман о проекте бюджета на 2019 год. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 17 октября.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Премьер назвал его бюджетом развития страны.

"Разные люди из-за политических мотивов начинают критиковать его… Наша команда подготовила реалистичный бюджет, который является абсолютно сбалансированным", - отметил он.

По его словам, в предлагаемом документе инфляция планируется на уровне 7,4%.

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Также он уверен, что предлагаемый бюджет обеспечит рост экономки.

"Это означает, что при этом бюджете ситуация в стране будет стабильной. И я уверен, что будут расти зарплаты и доходы украинцев", - уточнил премьер.

Гройсман подчеркнул, что правительство предлагает сохранить "все приоритеты, заложенные еще в 2017 году: финансирование армии, реформы образования, децентрализации, развитие инфраструктуры".

Рада рассмотрит проект бюджета в первом чтении завтра.