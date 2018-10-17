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17.10.18 16:16

Студенты керченского техникума прячутся в кустах недалеко от места взрыва и стрельбы. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой студенты керченского техникума прячутся в кустах в первые минуты после взрыва и стрельбы в учебном заведении. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была опубликована на телеграм-канале Mash.

На записи группа студентов обсуждают происшедшее и пытаются перелезть через забор. Кто-то из учащихся призывает сохранять спокойствие и помочь девушкам перебраться в более безопасное место.

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