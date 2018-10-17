Момент взрыва и стрельбы в керченском техникуме. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на телеграм-канале телеканала 112.

Момент, когда раздался взрыв был слышен на камерах наблюдения вблизи учебного заведения. Стрельба раздавалась на записях студентов, которые, не понимая происходящего, двигались к корпусу, где происходила стрельба.

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