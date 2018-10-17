Муженко уехал на лифте от журналистов, расспрашивавших о трагедии Су-27 на Виннитчине. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Напомним, вечером 16 октября во районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.

По данным пресс-центра ВС ВСУ, командиром погибшего экипажа из двух пилотов был полковник Иван Петренко, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.