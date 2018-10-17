"Черный ящик" Су-27 нашли на месте катастрофы в Винницкой области, - Полторак. ВИДЕО

Об этом сообщил на брифинге глава Минобороны Степан Полторак после заседания комитета по нацбезопасности по взрывам в Ичне, передает Цензор.НЕТ.
"Около 17:00 случилась трагедия. К сожалению летчики погибли. В частности, начальник авиации воздушного командования "Восток", опытный летчик. Причины пока неизвестны", - заявил министр.
Он также подтвердил, что второй пилот - офицер ВВС США и рассказал, что самолет в этом году прошел ремонт.
"Сейчас идет работа, "черный ящик" нашли, расследование проводится", - уведомил Полторак.
Напомним, вечером 16 октября в районе села Уланов Винницкой области, во время учебно-боевого полета разбился самолет Су-27УБ. В Генштабе ВСУ сообщили, что погибли два пилота.
По данным пресс-центра ВС ВСУ, командиром погибшего экипажа из двух пилотов был полковник Иван Петренко, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.