Чубаров призывает ЕС к полному блокированию черноморских портов России. ВИДЕО

Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире программы "Первые о главном. Комментарии" на телеканале ZIK, пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новое региональное управление морской охраны возьмет под контроль всю морскую границу Украины, - Цигикал

"Недавно во время выступления в Брюсселе я рекомендовал нашим партнерам, членам ЕС, в качестве противодействия возможной войны в Азовском море, которое может начать Россия против Украины, принимать решение о полной блокировке черноморских портов РФ", - отметил Рефат Чубаров.

Напомним, Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

Также читайте: В Европарламенте на днях обсудят действия РФ в Азовском море, - Климкин

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.