Студенты во время стрельбы выбираются из керченского колледжа. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в сети.
На кадрах видно, как студенты во время стрельбы прячутся в учебном корпусе, а потом благополучно выбираются на улицу.
Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи