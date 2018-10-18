"Безумие "русского мира" ударило по невинным детям", - Рада почтила минутой молчания память погибших в оккупированной Керчи. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "В украинском городе Керчь, который находится под российской оккупацией, произошло страшное горе. Безумная кровавая трагедия забрала 20 жизней, и большинство из них это дети. Никогда такого не было в украинском Крыму. Безумие "русского мира" ударило по невинным детям. Это наша боль. Это наши дети. Я выражаю соболезнования родным и близким невинных жертв", - заявил Парубий.

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Затем народные избранники почтили память погибших в керченском колледже минутой молчания.

Ранее сообщалось о 20 погибших в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Напомним, 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. По последним данным, погибли 19 человек, ранены - 40. Организатор атаки на колледж - 22-летний житель Керчи, он покончил с собой.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.