Украинская дзюдоистка Билодид победила иппоном японку Саной в финале молодежного чемпионата мира. ВИДЕО

Об этом сообщает ресурс xsport.ua, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Дзюдоист Вередыба завоевал для Украины первую награду юношеских Олимпийских игр, - НОК. ФОТО

Украинка победила иппоном за две минуты до конца встречи.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

На пути к финалу Билодид обыграла победительницу юниорской Олимпиады Даниэлу Рестрепо. Она всего лишь один раз не смогла досрочно закончить поединок во втором раунде против казашки Науатбек Акмарал.

Это второе золото Дарьи Билодид за месяц. До этого она выиграла взрослый чемпионат мира.

Таким образом, Билодид завоевала золото юниорского чемпионата мира и, что не менее важно, прибавила 700 очков к своему мировому и олимпийскому рейтингам (впервые участники юниорского чемпионата мира набирали очки в эти рейтинги). Помимо этого украинка остается непобежденной в текущем сезоне, а в последний раз проигрывала еще в августе 2017 года на чемпионате мира.

Отметим, что на прошлом молодежном чемпионате мира Украина не завоевала ни одной медали.