С воином 24-й ОМБр Юлианом Циганко, умершим в госпитале в результате полученного на Донбассе ранения, простились во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне вечером возле памятника Тарасу Шевченко в центре Львова состоялась встреча тела Героя Юлиана Циганко.

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Сегодня, 18 октября, в гарнизонном храме города Львов состоялась церемония прощания с Юлианом Анатольевичем Циганко, 1975 года рождения, жителем Львова, военнослужащим 24-й отдельной механизированной бригады, участником боевых действий на востоке страны в 2014-15 годах.

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Похоронили Героя на поле почетных захоронений №76 Лычаковского кладбища.

В ноябре 2015 года, во время боевого дежурства в Луганской области он получил тяжелое ранение в печень и кишечник, перенес более 50 операций, кому и клиническую смерть. 35 месяцев лечился в Киеве и Вене на средства, собранные волонтерами, ведь сам был инвалидом войны 2-й группы, сиротой и одиноким.

10 сентября этого года Юлиан вернулся из Вены в Главный военный госпиталь Киева, но уже 4 октября впал в кому и 16 октября в 8.10 умер.

Юлиан Циганко родился 12.12.1975 года. Получил профессию столяра. До войны работал на железной дороге, ремонтировал железнодорожные пути. В мае 2014 г. ушел добровольцем в 3-й батальон территориальной обороны "Воля", воевал возле Луганска, участвовал в освобождении города Счастье. Демобилизовался 04.06.2015 г, а 17.08.2015 г во второй раз ушел на фронт, в 24-ю ОМБр, прошел бои вблизи Крымского и Трехизбенки.

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По словам Игоря Макухи, командира взвода, в котором проходил службу Юлиан Циганко, "Юлиан был немного не похожим на других - принципиальным, несокрушимым, бескомпромиссным, сверхответственным. Это были принципы, которые он исповедовал и за которые был готов умереть. Он очень любил свой город и своих товарищей, и был настоящим воином по духу. Обожал оружие и не мог терпеть, когда видел у кого-то нечищеный автомат. Я думаю, что Юлиан бы очень гордился тем, с какими почестями его сегодня встречает Львов. Он это заслужил", - передает местный портал 032.ua.

Украинский воин Юлиан Циганко























Фото: 032.ua.